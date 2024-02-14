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В числе обсуждаемых между Москвой и Баку вопросов - возвращение армянского населения в Карабах: Захарова

В числе обсуждаемых между Москвой и Баку вопросов - возвращение армянского населения в Карабах: Захарова

Москва и Баку готовят новые контакты по вопросу пребывания российских миротворцев в Карабахе и возвращению туда армянского населения. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжается подготовка очередных российско-азербайджанских контактов относительно детальности российского миротворческого контингента. Наш диалог в этой сфере носит регулярный характер и выстраивается в конструктивном ключе. В числе обсуждаемых вопросов - возвращение армянского населения в Карабах при надлежащем обеспечении его прав и безопасности, организация совместного патрулирования, охрана памятников культурно-исторического и религиозного наследия", - отметила дипломат.


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