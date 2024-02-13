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Боррель назвал решение Армении о присоединении к Римскому статуту смелым и весомым

Боррель назвал решение Армении о присоединении к Римскому статуту смелым и весомым

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал инициативы правительства Армении в направлении реформ в сфере юстиции и борьбы с коррупцией. Как передает корреспондент Арменпресс, об этом на совместной с главой МИД Армении пресс-конференции сказал вице-председатель Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета партнерства Армения-ЕС.

Верховный представитель ЕС заявил, что призывает Армению продолжать решать вызовы в борьбе с дискриминацией, разжиганием ненависти и распространением дезинформации.

Жозеп Боррель также коснулся решения Армении присоединиться к Римскому статуту, оценив его как весомое и смелое решение.


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