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Сотрудничество РА и Китая развивается по всем направлениям. Президент РА

Сотрудничество РА и Китая развивается по всем направлениям. Президент РА

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю китайского Нового года и Праздника Весны.

Как передает Арменпресс, в послании президента Хачатуряна, в частности, говорится:

«Пусть этот прекрасный семейный праздник принесет мир и согласие в Вашу страну и народ.

С момента установления дипломатических отношений между Арменией и Китаем двустороннее сотрудничество развивается по всем направлениям.

Убежден, что совместными усилиями мы продолжим укреплять и расширять традиционные дружественные связи, основанные на взаимном уважении и доверии — на благо наших народов».


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