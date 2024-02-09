Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание новоизбранному премьер-министру Грузии

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе по случаю вступления в должность главы правительства. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Сердечно поздравляю Вас со вступлением в должность главы правительства Грузии и желаю успехов в выполнении этой важной и ответственной миссии на благо Грузии и грузинского народа.

Развитие и углубление многоотраслевого сотрудничества с дружественной Грузией является одним из приоритетов внешней политики правительства Армении.

Уверен, что установление стратегического партнерства между Республикой Армения и Грузией откроет новые горизонты для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Подтверждаю готовность правительства Армении и свою личную готовность тесно сотрудничать с возглавляемым Вами правительством на благо наших стран и братских народов”.