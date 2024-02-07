У нас нет никаких секретных договоренностей: Пашинян о долях правительства в частных компаниях

Правительство Армении не имеет никаких секретных договоренностей ни в одной области, о которых не известно народу. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос оппозиционного депутата Тадевоса Аветисяна относительно доли правительства в ЗАО “Зангезурский медно-молибденовый комбинат” и компании “Лидиан Армения”.

Депутат спросил, не заключалась ли истинная природа этих сделок в том, что правительство незаконно получило “пай” в обмен на уступки и ненаказания за неуплаченные налоги или другие обязательства и нарушения.

“Когда-то имущество государства бесплатно раздавалось, теперь же оно передается государству бесплатно. И делается это не повсеместно, а в тех случаях, когда исторически в основе этих проектов лежит проблема легитимности”, - сказал премьер-министр.

Пашинян спросил депутата, не забыл ли он, как и кем был приватизирован Зангезурский медно-молибденовый комбинат.

“В связи с Амулсаром мы столкнулись со следующей дилеммой: с одной стороны есть вопрос легитимности общественного восприятия, с другой стороны есть инвестиции. Как выйти из этого тупика? Общественность, в том числе и местное сообщество, не чувствует себя удовлетворенным, но с другой стороны, вложено миллионы долларов. Затронутые проектом общины будут получать от Амулсара 7 миллионов долларов ежегодно. Этими 12,5 процентами владеет не правительство, а народ Армении”, - сказал Пашинян.

Коснувшись замечания о “паях”, премьер-министр ответил: никто не лишился своего имущества. “Пришел новый собственник, он, понимая глубокие проблемы, связанные с легитимностью, заявил, что у этих компаний есть история, он не хочет делить бремя этой истории в ущерб своей деловой репутации, он не хочет быть наследником той плохой истории, и он хочет, чтобы правительство стояло рядом с ним, чтобы все видели, что он не забирает из страны, он привносит в страну, потому что это необходимо для его деловой репутации. Что здесь подозрительного? Какое тайное обязательство? Правительство Армении не имеет никаких секретных договоренностей ни в одной области, о которых не известно народу”, - сказал Пашинян.