1000 детей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха получат возможность провести летние каникулы в Венгрии. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе пресс-конференции с президентом Венгрии Каталин Новак.

“Это не только гуманистический, но и, действительно, дружественный шаг, который мы ценим. Я уверен, что у тех людей, у которых будет возможность отдохнуть в Венгрии, появится желание приехать и увидеть Венгрию еще много раз”, - сказал Хачатурян.

Президент Венгрии Каталин Новак, в свою очередь, отметила, что вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха предоставлено 40 млн венгерских форинтов.

“Мы также делаем все, чтобы 1000 детей, которые были вынуждены покинуть свои дома, могли приехать в Венгрию отдохнуть в лагере, чтобы они могли восстановиться эмоционально”, - заключила Новак.