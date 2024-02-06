Иран готов оказать Армении любую помощь для дальнейшего развития страны: посол ИРИ

Общая граница Армении и Ирана является самой безопасной и гарантией расширения отношений и контактов между двумя сторонами, а также благополучия обоих народов, поэтому Тегеран своими действиями показал, что не потерпит никаких геополитических изменений в этом регионе.

Как сообщает Арменпресс, такое мнение высказал на встрече с экспертами и журналистами Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Армения Мехди Собхани.

“Сегодня Иран проводит самую независимую внутреннюю и внешнюю политику, и без Тегерана не может быть решено ни одно уравнение в регионе. Наша страна является частью решения кризисов и проблем региона. Несмотря на давление и заговоры против Ирана за последние 45 лет, наша страна добилась значительных успехов и, несмотря на наложенные на нас санкции, добилась замечательного прогресса во всех областях”, - заявил Собхани.

По словам посла, Иран проводит сбалансированную политику со странами региона, в котором особое место занимают особенно соседние государства. В частности, отношения между Арменией и Ираном со дня их формирования и до сих пор последовательно развиваются. После обретения Арменией независимости достижения, зафиксированные в сфере сотрудничества между двумя странами, имели надежные тенденции развития. Воля и стремление официальных лиц двух стран расширять исторические и культурные основы, добрососедское сосуществование, человеческие контакты и отношения стали прочной основой, способствующей дальнейшему прогрессу.

“Объёмы торгово-экономических связей и товарооборота между двумя государствами фиксируют устойчивый рост, укрепляя сотрудничество, особенно в сфере экономики и инфраструктуры. Народы Ирана и Армении всегда были бок о бок в дни радости и печали. И сегодня Иран поддерживает территориальную целостность и суверенитет Республики Армения и, как и прежде, готов использовать все свои возможности для развития сотрудничества”, - сказал посол.

Собхани подчеркнула, что официальный Тегеран поддерживает выдвинутую премьер-министром Армении Николом Пашиняном инициативу “Перекресток мира”, содержание которой, а именно установление мира и стабильности в регионе, основано на взаимном признании территориальной целостности и суверенитета. стран. По словам посла, официальная позиция Еревана более чем логична и соответствует международным нормам.

Говоря о формате “3+3”, Собхани напомнил, что он в первую очередь предназначен для решения существующих проблем между странами региона собственными возможностями, и если в формате будут зафиксированы ощутимые достижения, то все страны будут заинтересованы в вовлечении и участии.

“Если в нашем регионе происходят эскалации и конфликты, они оказывают негативное влияние на все страны региона, поэтому они должны стать гарантами решения проблем совместными усилиями. Необходимо руководствоваться искренними мотивами и быть последовательными в установлении настоящего мира и стабильной безопасности”, - пояснил дипломат.

Коснувшись выдвигаемого Азербайджаном и Турцией вопроса о “Зангезурском коридоре”, посол подчеркнул, что в мире существует общепринятый подход, согласно которому коридор воспринимается как возможность для сообщения, но в нашем регионе это воспринимается совсем по-другому, так что Иран своими шагами очень четко продемонстрировал, что не потерпит никаких геополитических изменений в этом регионе.

“Мы приветствуем разблокировку всех дорог и коммуникаций, если это произойдет исходя из интересов стран и под их суверенитетом. Мы поддерживаем усиление и укрепление Армении, установление мира и стабильности, и всему этому будет способствовать только баланс сил в нашем регионе. Мы готовы оказать любую помощь, которая понадобится Армении для дальнейшего развития”, - заверил Собхани.

По его словам, Армения – лучший путь для Ирана на север к Черному морю, а Ирам – лучший путь для Армении на юг к Персидскому заливу, порту Чабахар. Ключевым вопросом экономики является обеспечение перевозок и надежной работы инфраструктуры. Строительство участка дороги Каджаран-Агарак является важным фактором осуществления перевозок и увеличения объемов торговли. Для того чтобы маршрут, проходящий через Армению, был более выгодным и привлекательным, необходимо упростить законы, снизить дорожные тарифы и улучшить существующую инфраструктуру.