Спецслужбы Грузии сообщили о задержании груза взрывчатки, следовавшего из Одессы в Воронеж

В Грузии задержали груз взрывчатки, который, по данным СГБ Грузии, везли из Одессы в Воронеж для подготовки терактов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство ТАСС.

В спецслужбе не исключают, что организаторы перевозки взрывчатых веществ планировали совершить теракты и в Грузии.

По данным Службы государственной безопасности Грузии, к перевозке взрывчатых материалов в РФ через территорию страны причастны 7 граждан Грузии, 3 гражданина Украины и 2 гражданина Армении. В спецслужбе уточнили, что за передачей взрывчатки стоял «гражданин Украины Андрей Шарашидзе», выдвинутый партией «Слуга народа» в 2020 году кандидатом на пост депутата Одесской рады.

Взрывчатку доставили в Грузию из Украины через территорию Румынии, Болгарии и Турции, она прибыла в Грузию 19 января, сообщили в Службе государственной безопасности страны.

По данным ведомства, задержанная в Грузии взрывчатка содержит один детонатор и шесть специальных ключей, общий вес груза 14 кг.