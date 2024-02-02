Сенаторы США представили резолюцию о ситуации с правами человека в Азербайджане и пересмотре помощи США

Сенаторы США Эд Марки и Билл Кэссиди представили резолюцию с требованием представить отчет о ситуации с правами человека в Азербайджане.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комитет «Ай Дата» США.

Сенаторы Эд Марки и Билл Кэссиди представили двухпартийную резолюцию с просьбой об отчете о ситуации с правами человека в Азербайджане в соответствии с разделом 502B(c) Закона об иностранной помощи (раздел 502B(c). Закон об иностранной помощи позволяет Конгрессу запрашивать информацию о ситуации с правами человека в стране и в свете полученной информации изменить или прекратить помощь США в сфере безопасности этой страны.

Резолюция запрашивает у Госдепартамента информацию о нарушениях прав человека в Азербайджане как внутри страны, так и во время продолжающегося военного наступления на Нагорный Карабах, которое привело к этническим чисткам армянского населения. К резолюции присоединились сенаторы Марко Рубио, Гэри Питерс, Элизабет Уоррен, Шелдон Уайтхаус, Боб Менендес и Питер Уэлч.

Сенатор Эд Марки подчеркнул, что необходимость привлечь правительство Азербайджана к ответственности уже давно назрела.

«Военные операции никогда не были решением проблемы мира и стабильности в Нагорном Карабахе. Эта резолюция оказывает давление на правительство Азербайджана с целью защиты прав человека и прекращения преступлений против этнических армян в регионе. Мы должны защитить волю, права и основные свободы народа Нагорного Карабаха», - сказал Марки.

Сенатор Кэссиди напомнил об уничтожении Азербайджаном армянских святынь.

Резолюция сенаторов требует от Госдепартамента предоставить подробную информацию о нарушениях прав человека, совершаемых Азербайджаном, включая произвольные убийства, пытки пленных, депортацию этнических армян из Нагорного Карабаха и разрушение религиозных и культурных объектов.

Раздел 502B(c) Закона об иностранной помощи - давно действующий, но неиспользованный закон, который запрещает помощь США в сфере безопасности любой стране, правительство которой совершает грубые нарушения международно признанных прав человека. Если эта резолюция двух сенаторов будет принята, конгресс впервые с 1976 года запросит отчет в соответствии с разделом 502B(c)

Комитет «Ай Дата» США начал общенациональную кампанию, призывая сенаторов работать над принятием резолюции.