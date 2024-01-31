Посол Ваге Геворкян вручил председателю Китая верительные грамоты

Посол Республики Армения в Китайской Народной Республике Ваге Геворкян 30 января в Большом народном зале вручил президенту Китая Си Цзиньпину верительные грамоты .

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД РА посол РА подчеркнул свою приверженность укреплению отношений между древними армянскими и китайскими народами, подтвердив готовность Армении расширять с Китаем двусторонние отношения и многоформатное сотрудничество.

Председатель Китая приветствовал посла Армении, пожелав ему всяческих успехов в его деятельности.

29 января Ваге Геворкян вручил копии верительных грамот в МИД КНР генеральному директору Департамента протокола МИД КНР Хун Лэю.