Изменение географических границ в регионе неприемлемо для Ирана: советник Верховного лидера Ирана

В аналитическом центре «Орбели» 30 января состоялась встреча с делегацией во главе с советником Верховного лидера Исламской Республики Иран, главу Стратегического совета по международным отношениям Камалем Харази, в которой также принял участие ряд представителей армянского экспертного сообщества. В составе иранской делегации также были секретарь Стратегического совета по международным отношениям ИРИ Аббас Арагчи и посол Ирана в Республике Армения Мехди Собхани.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе центра «Орбели», коснувшись исторических и дружественных отношениях между Ираном и Арменией, Камаль Харази подчеркнул решимость Исламской Республики Иран расширять эти связи.

Он подчеркнул, что Исламская Республика Иран поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность всех стран этого региона, а изменение географических границ неприемлемо для Ирана. Он также подчеркнул, что иранская сторона поддерживает разработанный правительством Республики Армения проект «Перекресток мира».

В то же время он подтвердил, что Иран как ось, соединяющая коммуникационные пути Север-Юг и Восток-Запад, готов инвестировать свои экономические и научные возможности в развитие и прогресс этого региона.

В конце встречи г-н Харази ответил на вопросы армянских экспертов.