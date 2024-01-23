Пока никаких результатов по открытию сухопутной границы между Арменией и Турцией нет: глава МИД Армении

В Тегеране министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердили договоренность об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и для лиц с дипломатическими паспортами, однако результатов пока нет. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

“Вопрос был обсужден, и была достигнута договоренность, что сухопутная граница должна быть открыта для граждан третьих стран и для тех граждан Армении и Турции, которые имеют дипломатические паспорта. Мы также подтвердили эту договоренность с министром Фиданом 23 октября в Тегеране. Как видите, ощутимых и практических шагов в этом направлении либо не предпринято, либо нет окончательного результата. Эта граница закрыта для представителей указанных групп”, - сказал Мирзоян.

Министр отметил, что с обеих сторон была изучена инфраструктура: контрольно-пропускные пункты, дороги, мосты, но граница остается закрытой.