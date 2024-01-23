Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в составе «Интера» стал обладателем Суперкубка Италии.

Как передает «Арменпресс», в финале, состоявшемся в Саудовской Аравии, «Интер» сразился с «Наполи». Миланскому клубу удалось добиться преимущества с минимальным счетом. В составе «Интера» отличился Лаутаро Мартинес.

Генрих Мхитарян был в основном составе «Интера» и отыграл всю игру.

Обладатель Суперкубка Италии – 23-й титул Генриха Мхитаряна.