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Генрих Мхитарян в составе «Интера» стал обладателем Суперкубка Италии

Генрих Мхитарян в составе «Интера» стал обладателем Суперкубка Италии

Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в составе «Интера» стал обладателем Суперкубка Италии.

Как передает «Арменпресс», в финале, состоявшемся в Саудовской Аравии, «Интер» сразился с «Наполи». Миланскому клубу удалось добиться преимущества с минимальным счетом. В составе «Интера» отличился Лаутаро Мартинес.

Генрих Мхитарян был в основном составе «Интера» и отыграл всю игру.

Обладатель Суперкубка Италии – 23-й титул Генриха Мхитаряна.


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