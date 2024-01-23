Генрих Мхитарян в составе «Интера» стал обладателем Суперкубка Италии
07:15, 23 Январь 2024
Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в составе «Интера» стал обладателем Суперкубка Италии.
Как передает «Арменпресс», в финале, состоявшемся в Саудовской Аравии, «Интер» сразился с «Наполи». Миланскому клубу удалось добиться преимущества с минимальным счетом. В составе «Интера» отличился Лаутаро Мартинес.
Генрих Мхитарян был в основном составе «Интера» и отыграл всю игру.
Обладатель Суперкубка Италии – 23-й титул Генриха Мхитаряна.
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