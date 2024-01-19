Центробанк Армении присоединился к Программе партнерства Всемирного банка по управлению резервами и консультированию

Центральный банк Республики Армения присоединился к Программе партнерства Всемирного банка по управлению резервами и консультированию (Reserve Advisory & Management Partnership, RAMP).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении, Центральный банк стал членом программы ВБ в 2006-2014 годах, и за тот период было реализовано множество реформ в процессах управления международными резервами.

Центральный банк Армении вновь присоединяется к RAMP для получения консультационных услуг, учебных ресурсов и широкой глобальной сети, состоящей из более чем 70 учреждений по управлению государственными активами. Обновленное членство в RAMP предоставит экспертные знания на месте для улучшения операций по управлению резервами и обучения новых сотрудников ЦБ Армении.

«Мы рады возвращению Центрального банка Армении в RAMP. Для нас большая честь завоевать их доверие и участие в Партнерстве, — сказал вице-президент и казначей Всемирного банка Хорхе Фамилиар. — RAMP готова поддержать страны-члены, поскольку разумное управление государственными активами является важнейшим элементом стабильности, устойчивости и процветания страны».

«Мы рады вновь присоединиться к RAMP, поскольку наш прошлый опыт работы в Партнерстве оказался успешным. Мы рассматриваем наше сотрудничество со Всемирным банком как четкий путь к совершенству в управлении государственными активами на глобальном уровне, — сказал председатель ЦБ Армении Мартин Галстян. — Мы с нетерпением ждем этого партнерства, потому что эффективные методы управления резервами приносят пользу нашему Центральному банку, экономике и стране».