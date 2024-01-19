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Официальный Ереван считает последние заявления президента Азербайджана противоречащими всей логике переговоров

Официальный Ереван считает последние заявления президента Азербайджана противоречащими всей логике переговоров

18 января заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломина.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство ИД Армении

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Армения-НАТО. Было отмечено постоянное участие миротворческих подразделений РА в международных миротворческих миссиях, в том числе под эгидой НАТО.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью. Ваан Костанян коснулся ситуации с безопасностью на Южном Кавказе, последних событий в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений и представил основные подходы к проекту мирного договора, соответствующие народным принципам. Заместитель министра подчеркнул, что последние заявления президента Азербайджана противоречат всей логике переговоров.

В этом контексте заместитель министра подчеркнул необходимость целенаправленных действий международных партнеров, направленных на сохранение стабильности и мира на Южном Кавказе.


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