Официальный Ереван считает последние заявления президента Азербайджана противоречащими всей логике переговоров

18 января заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломина.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство ИД Армении

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Армения-НАТО. Было отмечено постоянное участие миротворческих подразделений РА в международных миротворческих миссиях, в том числе под эгидой НАТО.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью. Ваан Костанян коснулся ситуации с безопасностью на Южном Кавказе, последних событий в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений и представил основные подходы к проекту мирного договора, соответствующие народным принципам. Заместитель министра подчеркнул, что последние заявления президента Азербайджана противоречат всей логике переговоров.

В этом контексте заместитель министра подчеркнул необходимость целенаправленных действий международных партнеров, направленных на сохранение стабильности и мира на Южном Кавказе.