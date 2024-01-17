Премьер-министр сказал, на каких условиях Армения готова предоставить дорогу Азербайджану

Все действия правительства были и продолжают быть направлены на подтверждение и защиту суверенитета и территориальной целостности Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в НС, отвечая на вопрос депутата фракции “Армения” Артура Хачатряна о том, какие решения предлагает правительство в сложившейся новой ситуации с безопасностью в регионе.

“За время независимости мы не зафиксировали суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, что является фундаментальной проблемой. Еще раз повторяю: на вопрос надо смотреть с правильной точки зрения.

Все действия направлены и продолжают быть направлены на подтверждение и защиту суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, потому что я также могу вам сказать, каково наше стратегическое восприятие вызовов безопасности в целом. Наше стратегическое понимание заключается в том, что все наши позиции и формулировки должны основываться на легитимности. Т.е. все должно быть исключительно легитимным.

Что касается официальных заявлений из Баку, то я публично ответил на них, но не поленюсь сказать в ответ на ваш вопрос конкретно: “Перекресток мира” фактически включает в себя ответ на ваш вопрос”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр также ответил на вопрос относительно заявлений из Баку, отметив, что в ответ на вопросы армянской стороны Азербайджан приводит два контраргумента.

“Первый заключается в том, что если Республика Армения не готова открыть дороги, то Азербайджан воспользуется проездом через территорию Ирана. И второй контраргумент заключается в том, почему при переходе от основной части Азербайджана в Нахичевань, протяженностью 47 километров, должны происходить какие-то процессы проверок? На эти аргументы мы отвечаем одинаково: на тех же условиях, как Иран предоставляет эту дорогу Азербайджану, на тех же условиях готова предоставить ее и Армения. И если проход по территории Армении от основной части Азербайджана до Нахичевани составляет 47 километров, то через территорию Ирана – 49 километров. Если функции контроля приемлемы для 49 километров, то, естественно, они не могут быть неприемлемы для 47 километров”, - заключил Пашинян.