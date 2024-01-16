Потенциал двусторонней торговли не исчерпан: спикер НС Армении принял парламентскую делегацию ОАЭ
Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 16 января принял делегацию во главе с председателем Комиссии по обороне, внутренним и внешним делам Федерального Национального Совета Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), вице-председателем МПС доктором Али Рашидом аль-Нуайми.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостя, спикер НС отметил, что ОАЭ являются одним из надежных и важных партнеров Армении, и результаты установившегося между нашими странами политического диалога высокого уровня, дружественных отношений и динамичного взаимодействия очевидны.
По итогам 2023 г. Эмираты являются вторым по величине торговым партнером Армении. В 2023 г. объем торговли превысил 2 млрд долларов США.
А.Симонян выразил уверенность, что потенциал двусторонней торговли не исчерпан, и заверил, что правительство Армении готово содействовать продвижению этого процесса.
Достигнута договоренность о расширении институциональных основ двусторонних межпарламентских отношений посредством подписания соглашения о сотрудничестве.
Коснувшись текущей ситуации с безопасностью на Южном Кавказе и прилагаемых армянской стороной усилий по достижению мира и стабильности в регионе, глава парламента подчеркнул, что Армения приняла мирную повестку и представила проект “Перекресток мира”.
Обсужден также ряд вопросов всестороннего экономического сотрудничества между двумя странами.
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