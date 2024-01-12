Инвестиции в размере 17 млрд драмов и создание 668 рабочих мест: министерство экономики подписало соглашения

Министерство экономики подписало соглашения с 4 компаниями, согласно которым планируется инвестировать около 17 млрд драмов и создать 668 рабочих мест в Арагацотне и Котайке, а также в Ереване (ООО “Ю Эм Агро”, ЗАО “Агропро”, ООО “Европласт 999”, ЗАО “Джи Эн Си альфа”). Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр экономики Армении Ваан Керобян.

“В рамках программы «Инфраструктуры в обмен на инвестиции» министерство экономики компенсирует затраты на дороги, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и телекоммуникационные системы.

Наша цель - поощрить инвестора и одновременно способствовать улучшению инфраструктуры в разных регионах страны”, - написал Керобян.