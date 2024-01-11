Лыжник Глеб Мосесов завоевал бронзовую медаль на международном рейтинговом турнире в Италии

Глеб Мосесов, член национальной сборной Армении по горнолыжному спорту, завоевал для Армении очередную медаль на международном рейтинговом турнире по горным лыжам, проходившем в итальянском Валь-Палоте.

После первой попытки Глеб пришел 8-м, вторую попытку он завершил на 2-м месте. В общем зачете представитель Армении занял третье место и завоевал бронзовую медаль. В турнире принимали участие 117 спортсменов из 12 государств.

«Глеб Мосесов по происхождению армянин, более того, он родом из Арцаха. Сейчас он тренируется в Австрии, и выразил желание представлять Армению», - сообщил «Арменпресс» президент Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян.

13-14 января в турнире Кубка Европы, который пройдет в немецком Берхтесгадене, Армения впервые примет участие в лице Глеба Мосесова.

Недавно Мосесов завоевал серебряную медаль в скоростном спуске на международном турнире, проходившем в Понтрезине, Швейцария.

На прошедшем впервые в итальянском Валь-ди-Зольдо зимнем чемпионате университетов Европы сборная Армении заняла третье место и стала бронзовым призером в командном зачете. В составе сборной Армении были Глеб Мосесов и Жирайр Аракелян. В рамках чемпионата Мосесов завоевал серебряную медаль в скоростном спуске.