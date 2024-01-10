Греция окажет финансовую помощь лицам, принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха

Греция вскоре приступит к реализации программы по финансированию лиц, принудительно перемещенных из Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

«Греция вскоре реализует программу, которая будет финансировать вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, чтобы позаботиться об их потребностях, в частности, решать проблемы, связанные с жильем и проживанием. Она будет связана и с вопросом защиты христианских и культурных местностей в Нагорном Карабахе.

Мы однозначно выступаем за сохранение христианских памятников в Нагорном Карабахе, и мы хотим, чтобы миссия ЮНЕСКО по установлению фактов была бы на месте, чтобы выявить ущерб, который эти места уже несут и могут понести», - сказал министр, добавив, что Греция всегда готова оказать поддержку.