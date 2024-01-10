Греция содействует укреплению отношений между Арменией и ЕС

Греция поддерживает укрепление отношений ЕС с Ереваном и развертывание миссии наблюдателей ЕС в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, коснувшись отношений ЕС-Армения.

«Что касается отношений Армения-ЕС, Греция поддерживает укрепление отношений с Ереваном и размещение наблюдательной миссии ЕС в Армении.

Греция будет работать над укреплением институционального диалога на уровне своих экспертных навыков, будучи одним из старейших государств - членов Европейского Союза», - сказал Герапетритис.

Он поблагодарил министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна за теплый прием.

«Для меня большая радость и исключительная честь впервые находиться в Ереване в качестве министра иностранных дел, чем мы подтверждаем прекрасный уровень двусторонних отношений и нашу готовность к их дальнейшему укреплению. Да, Грецию и Армению связывают прочные исторические связи, дружеские отношения, которые строились на протяжении веков. Я также регулярно общаюсь и сотрудничаю с моим хорошим другом и коллегой (министром ИД Армении)», - подчеркнул Герапетритис.