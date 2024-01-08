Глава МИД Армении принял старшего советника госсекретаря США, сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 8 января принял старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Боно.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.