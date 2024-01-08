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Глава МИД Армении принял старшего советника госсекретаря США, сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Глава МИД Армении принял старшего советника госсекретаря США, сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 8 января принял старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Боно.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.


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