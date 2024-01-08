Глава МИД Армении принял старшего советника госсекретаря США, сопредседателя Минской группы ОБСЕ
20:17, 8 Январь 2024
Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 8 января принял старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Боно.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
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