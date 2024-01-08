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Сборная Армении по футболу проведет товарищеский матч с Чехией

Сборная Армении по футболу проведет товарищеский матч с Чехией

Национальная сборная Армении по футболу проведет товарищеский матч со сборной Чехии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Матч Чехия-Армения состоится в Праге 26 марта. Позже будет предоставлена информация о месте и времени проведения матча.


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