Сборная Армении по футболу проведет товарищеский матч с Чехией

Национальная сборная Армении по футболу проведет товарищеский матч со сборной Чехии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Матч Чехия-Армения состоится в Праге 26 марта. Позже будет предоставлена информация о месте и времени проведения матча.