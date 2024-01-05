В Иране задержали ряд лиц, причастных к теракту в Кермане

В Иране задержали нескольких причастных к взрывам у кладбища в Кермане. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил глава МВД страны Ахмад Вахиди, его слова приводит агентство IRNA.

"Разведывательные системы смогли найти хорошие зацепки. Задержан ряд лиц, причастных к этому происшествию, информация о них будет позднее объявлена службами безопасности", — сказал он.

По информации СМИ, при теракте погибли 89 человек, 12 из которых — дети младше 15 лет. В общей сложности ранения получили 284 человека.

Инцидент произошел во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани. По данным агентства Tasnim, взрывы прогремели у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище. Там лежали две сумки с бомбами, которые, вероятно, взорвали с помощью дистанционного устройства.

Правительство Ирана объявило четверг, 4 января, днем национального траура, а президент страны Эбрахим Раиси отложил запланированный на завтра визит в Турцию и заявил, что заказчиков и исполнителей теракта найдут и накажут по заслугам. Верховный руководитель исламской республики Али Хаменеи отметил, что исполнители и организаторы преступления получат справедливое наказание.