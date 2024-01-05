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Премьер-министр Армении направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии

Премьер-министр Армении направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии

ЕРЕВАН, 5 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кисиде в связи с разрушительным землетрясением и цунами, произошедшим в префектуре Исикава и соседних регионах. Как сообщает «Арменпресс», об этом распространил аппарат премьер-министра РА.

В телеграмме сказано:

«Я был глубоко опечален, узнав о разрушительном землетрясении и цунами, произошедших в префектуре Исикава и прилегающих районах Японии, которые унесли жизни десятков людей и вызвали большие разрушения.

В этот трудный момент Армения и армянский народ находятся на стороне дружественного японского народа. Уверен, что благодаря решительным действиям японского правительства тяжелые последствия стихийного бедствия будут быстро преодолены.

Выражаю сочувствие и поддержку семьям и родственникам жертв катастрофы, желаю выдержки и скорейшего выздоровления всем пострадавшим».


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