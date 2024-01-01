Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Нового года и Рождества

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Нового года и Рождества.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в поздравительном послании говорится:

“Дорогой народ, дорогие граждане Республики Армения!

Вот 2023 год тает на наших глазах, а 2024 год через несколько минут войдет в наши дома, как полный жизненной энергии юноша.

Мы также завершаем 2023 год высокими темпами экономического роста, и в первую очередь хочу поблагодарить людей, которые работали в 2023 году, проявляли в своей работе креативность, создавали добавленную стоимость и платили предусмотренные законом налоги.

Прежде всего, именно благодаря этим людям мы получили возможность удвоить зарплаты военнослужащим и учителям, и сегодня в нашей стране есть учителя и рядовые военнослужащие с зарплатой от 450 до 500 тысяч драмов.

Именно благодаря людям, которые работают, созидают и платят установленные законом налоги, мы смогли позаботиться об основных потребностях ставших беженцами наших братьев и сестер из Нагорного Карабаха.

Именно благодаря людям, которые работают, созидают и платят установленные законом налоги, мы впервые в истории Третьей республики смогли сравнять минимальные пенсии с размером минимальной продовольственной корзины.

Именно благодаря людям, которые работают, созидают и платят установленные законом налоги, третий год подряд с 1 января вырастет зарплата научных работников.

Именно благодаря людям, которые творчески подходят к работе, привносят новые идеи и не боятся ответственности за реализацию этих идей, с 2018 года в Армении создано 190 тысяч рабочих мест.

Люди, которые работают, созидают и платят предусмотренные законом налоги, заслуживают похвалы и благодарности, и я надеюсь, что новая жизненная энергия 2024 года придаст им новый заряд, новые силы, новые идеи.

Дорогой народ, дорогие соотечественники,

Я в шестой раз обращаюсь к Вам с новогодним посланием в качестве премьер-министра Республики Армения. И ретроспективный взгляд на совместно пройденный путь приносит чувство боли, сожаления, но также и гордости. Мы много говорили и говорим о боли и сожалении, но в эту новогоднюю ночь я хочу преклониться перед вами и выразить гордость за каждого из вас за то, имея на своих плечах невыносимое бремя, нам удалось и удается вести наше государство – Республику Армения – по сложнейшему пути укрепления независимости и суверенитета.

Когда я думаю о пройденном нами пути, то понимаю, что эта история находится за пределами понимания правильных и неправильных решений, и мы идем по единственно возможному пути, каким бы тяжелым он ни был, и этот путь позволит нам оставить государство нашим потомкам в наследство.

Мы прошли большую часть этого пути, но мы не застрахованы от новых испытаний и трудностей впереди, и мы не должны колебаться, не должны сомневаться в решимости иметь независимое государство и оставить это государство нашим потомкам в наследство.

Я также хочу попросить прощения у каждого из вас, у всех граждан Республики Армения, у всех наших братьев и сестер, ставших беженцами из Нагорного Карабаха, за боль, которую вы пережили в последние годы.

Я прошу прощения не потому, что совершил какое-то преступление перед вами или хотя бы на мгновение забыл о какой-либо ответственности или обязательстве перед вами, а потому, что я знаю, что вы чувствуете, и то же самое чувствую и я.

Но это чувство никоим образом не может поколебать мой долг как главы государства, и этот долг заключается в том, что все мои решения и действия должны основываться на государственных интересах Республики Армения. Именно поэтому я считаю приоритетным поиск формул по регулированию и углублению отношений с нашими соседями в нашем регионе, и буду продолжать решительно идти по этому пути ради государства, ради будущего, ради потомков.

Исходя из долга главы государства я должен неустанно и постоянно повторять, что нам нужно все комплекснее и полнее понимать многие вещи, нам нужно на многое посмотреть и многое пересмотреть, чтобы необратимо понять, что Родина – это государство.

Родина – это государство. Любишь родину - укрепляй государство!

Родина – это государство. Любишь родину - плати налоги!

Родина – это государство. Любишь родину - улучшай свое образование!

Родина – это государство. Любишь родину - своим трудом строй свое благополучие и благополучие своей страны, обогащайся и обогащай!

Именно это является государственным интересом Республики Армения. И именно это должно стать путеводителем и ориентиром для всех нас, и я уверен, что 2024 год, этот полный жизненной энергии юноша, станет для нас символом государства и государственного понимания.

Дорогой народ, дорогие соотечественники,

Наполните бокалы и стоя выпьем за Республику Армения!

Слава павшим героям и да здравствует Республика Армения!

Да здравствует Республика Армения!

С Новым годом и Рождеством!”