Франция объявила двух сотрудников посольства Азербайджана персонами нон грата

Франция в ответ на действия официального Баку, который на днях объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон грата (persona non grata), вынесла такое же решение в отношении двух сотрудников посольства Азербайджана в Париже.

Как передает «Арменпресс», в заявлении Министерства иностранных дел Франции отмечается, что Франция приняла к сведению объявление Азербайджаном двух сотрудников дипломатического персонала посольства Франции в Баку персонами нон грата. Однако, Франция категорически отвергает обвинения, выдвинутые Баку в обоснование своего решения.

Отмечается, что в качестве ответного шага Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана в Париже, посол Азербайджана во Франции был вызван в МИД.

Азербайджан 26 декабря объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон грата, посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в МИД. Французские дипломаты в течение 48 часов должны были покинуть страну.