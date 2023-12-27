Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Ирана

Премьер-министр Никол Пашинян принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейна Амира Абдоллахиана и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит возглавляемой господином Абдоллахианом делегации в Республику Армения. “Я рад контактам и взаимным визитам на высоком уровне, которые мы видим между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран. Это важно не только для дальнейшего развития наших двусторонних отношений, но и в контексте роста взаимопонимания во внешних отношениях и политике в целом. Конечно, мы постоянно обсуждаем вопросы двусторонней повестки дня, и я рад, что в этих обсуждениях сложилась рабочая и искренняя атмосфера. Я также знаю, что состоялась продуктивная беседа с министром иностранных дел Армении, у вас активные, интенсивные рабочие контакты, чему я тоже рад. Я также хотел бы услышать от Вас о повестке и ожидаемых результатах визита”, - сказал премьер-министр.

Министр иностранных дел Ирана сначала передал премьер-министру Пашиняну теплые приветствия президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. “Президент попросил меня тепло поздравить Вас и дружественный народ Республики Армения с Новым годом и Рождеством. Ваше Превосходительство, я очень рад встрече с Вами. У нас состоялась очень хорошая, конструктивная и полезная дискуссия с моим коллегой, министром иностранных дел Республики Армения господином Мирзояном. Сегодня мы находимся в Республике Армения, чтобы еще раз подчеркнуть, какое внимание мы уделяем двусторонним отношениям и какую важность придаем им. Наша оценка заключается в том, что обе страны идут по правильному пути. Мы являемся свидетелями развития отношений в политической, экономической, культурной, образовательной и гуманитарной сферах. В то же время мы также уделяем особое внимание углублению отношений”, - отметил Хосейн Амир Абдоллахиан.

Собеседники обсудили ряд вопросов повестки армяно-иранского сотрудничества. В частности, были затронуты вопросы углубления двусторонних торгово-экономических связей, реализуемые и планируемые на ближайшее время проекты в инфраструктурной и других сферах.

Стороны также обменялись мнениями по темам регионального значения, в том числе коснулись процесса вокруг мирного договора между Арменией и Азербайджаном, разблокирования региональных транспортных коммуникаций на основе принципов суверенитета, территориальной целостности, равенства и взаимности, разработанного правительством Армении проекта “Перекресток мира”. Министр иностранных дел Ирана отметил, что его страна поддерживает процесс деблокады на основе вышеупомянутых принципов, в частности, проект “Перекресток мира”.