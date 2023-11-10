Премьер-министр Пашинян провел встречу с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом
20:21, 10 Ноябрь 2023
На полях Парижского форума мира премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили связанные с международным правосудием и правом вопросы, а также представляющие взаимный интерес другие темы.
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