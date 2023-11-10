Главы МИД Армении и Республики Корея коснулись усилий по установлению стабильности и мира в регионе

Находящийся с рабочим визитом в Париже министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 10 ноября встретился с министром иностранных дел Республики Корея Пак Джином.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили вопросы повестки армяно-корейского сотрудничества. Состоялся обмен мнениями о перспективах углубления двустороннего политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли, экономики, науки и образования, инноваций и высоких технологий.

В контексте наиболее эффективной реализации имеющегося потенциала в вышеуказанных направлениях министры иностранных дел Армении и Кореи подтвердили намерения взаимно открыть дипломатические представительства в обеих странах. Также были затронуты вопросы взаимодействия с Корейским агентством международного сотрудничества.

В повестку встречи также были вопросы сотрудничества двух стран на международных площадках.

Коснувшись вопросов региональной безопасности, министр Мирзоян представил своему корейскому коллеге ситуацию, сложившуюся в результате проведенной Азербайджаном этнической чистки в Нагорном Карабахе, и программы по решению проблем, с которыми столкнулись более 100 тысяч вынужденных переселенцев. В этом контексте была отмечена важность эффективного взаимодействия с международными партнерами и структурами. Были затронуты усилия, направленные на установление стабильности и мира в регионе.