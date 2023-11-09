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Премьер-министр Пашинян прибыл в Париж

Премьер-министр Пашинян прибыл в Париж

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян с рабочим визитом прибыл во Французскую Республику.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сегодня в Елисейском дворце запланирована встреча премьер-министра с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Премьер-министр Республики Армения 10 ноября примет участие в 6-м Парижском форуме мира.


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