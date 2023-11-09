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Армения и Италия обсудили вопросы сотрудничества в области обороны и региональной безопасности

Армения и Италия обсудили вопросы сотрудничества в области обороны и региональной безопасности

Министр обороны Армении Сурен Папикян 9 ноября принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Итальянской Республики, адмиралом Джузеппе Каво Драгоне, находящуюся с рабочим визитом в Республике Армения.

Как передает «Арменпресс», на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в области обороны между Арменией и Италией и региональной безопасности.

Министр обороны подчеркнул перспективы развития отношений в ряде сфер, представляющих взаимный интерес, по которым в ходе встречи были достигнуты договоренности.


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