Армения и Италия обсудили вопросы сотрудничества в области обороны и региональной безопасности
13:05, 9 Ноябрь 2023
Министр обороны Армении Сурен Папикян 9 ноября принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Итальянской Республики, адмиралом Джузеппе Каво Драгоне, находящуюся с рабочим визитом в Республике Армения.
Как передает «Арменпресс», на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в области обороны между Арменией и Италией и региональной безопасности.
Министр обороны подчеркнул перспективы развития отношений в ряде сфер, представляющих взаимный интерес, по которым в ходе встречи были достигнуты договоренности.
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