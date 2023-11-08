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Председатель Еврокомиссии предложила предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС

Председатель Еврокомиссии предложила предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе, в случае если Тбилиси выполнит и остальные необходимые условия. «Арменпресс» передает, об этом со ссылкой на сообщение агентства «Reuters».

«Комиссия предлагает, чтобы (Европейский) Совет предоставил Грузии статус страны-кандидата, принимая во внимание, что были предприняты определенные реформы и шаги», - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Условия ЕС включают соблюдение Грузией санкций ЕС, борьбу с дезинформацией и политической поляризацией, а также проведение в 2024 году свободных и справедливых выборов.

 В июне 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены ЕС, Грузия его не получила. Тогда главы государств ЕС заявили, что готовы предоставить этот статус и Грузии, если она выполнит ряд условий.


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