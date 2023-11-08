Комиссия Национального собрания одобрила проект государственного бюджета на 2024 год
Постоянная комиссия Национального собрания по финансово-кредитным и бюджетным вопросам дала положительное заключение проекту закона о Государственном бюджете Республики Армения на 2024 год.
Как передает «Арменпресс», после обсуждения проекта на совместном заседании постоянных комиссий по финансово-кредитным и бюджетным вопросам министр финансов Ваге Ованнисян представил проект бюджета в головной комиссии.
Министр подчеркнул, что их политика и подходы в первую очередь направлены на надлежащую реализацию мер, предусмотренных планом правительства.
Согласно представленному проекту, дефицит бюджета составит 3,2 млрд драмов.
«Однако, принимая во внимание потребность в дополнительных расходах и ожидаемые планы, мы запланировали, что вся сумма помощи переселенцам из Нагорного Карабаха, 144 миллиарда драмов, превысит дефицит и отразится в наших расходах в виде содействия нашим соотечественникам. В итоге в следующем году у нас будет дефицит в 4,6 %», - заключил министр.
Он заверил, что это не окажет существенного влияния на бюджетную ситуацию. Средства, которые ранее предоставлялись в виде кредитных средств, теперь будут предоставлены в качестве расходов, которые должны быть реализованы Республикой Армения.
Налоговые поступления в 2024 году, согласно проекту госбюджета планируются на 2 триллиона 566 миллиардов драмов. Министр посчитал возможным, что эта сумма увеличится. Цель - отразить в бюджете возврат средств, предоставляемых по ипотечным кредитам.
Текущие расходы составят 2 трлн 321 млрд драмов, капитальные расходы составят 710 млрд драмов.
В комиссии проект бюджета получил 4 голоса «за» и 1 «против». Его обсудят на пленарном заседании Национального собрания.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм