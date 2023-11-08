Комиссия Национального собрания одобрила проект государственного бюджета на 2024 год

Постоянная комиссия Национального собрания по финансово-кредитным и бюджетным вопросам дала положительное заключение проекту закона о Государственном бюджете Республики Армения на 2024 год.

Как передает «Арменпресс», после обсуждения проекта на совместном заседании постоянных комиссий по финансово-кредитным и бюджетным вопросам министр финансов Ваге Ованнисян представил проект бюджета в головной комиссии.

Министр подчеркнул, что их политика и подходы в первую очередь направлены на надлежащую реализацию мер, предусмотренных планом правительства.

Согласно представленному проекту, дефицит бюджета составит 3,2 млрд драмов.

«Однако, принимая во внимание потребность в дополнительных расходах и ожидаемые планы, мы запланировали, что вся сумма помощи переселенцам из Нагорного Карабаха, 144 миллиарда драмов, превысит дефицит и отразится в наших расходах в виде содействия нашим соотечественникам. В итоге в следующем году у нас будет дефицит в 4,6 %», - заключил министр.

Он заверил, что это не окажет существенного влияния на бюджетную ситуацию. Средства, которые ранее предоставлялись в виде кредитных средств, теперь будут предоставлены в качестве расходов, которые должны быть реализованы Республикой Армения.

Налоговые поступления в 2024 году, согласно проекту госбюджета планируются на 2 триллиона 566 миллиардов драмов. Министр посчитал возможным, что эта сумма увеличится. Цель - отразить в бюджете возврат средств, предоставляемых по ипотечным кредитам.

Текущие расходы составят 2 трлн 321 млрд драмов, капитальные расходы составят 710 млрд драмов.

В комиссии проект бюджета получил 4 голоса «за» и 1 «против». Его обсудят на пленарном заседании Национального собрания.