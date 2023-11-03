Германия предоставит Армении гуманитарную помощь в размере 9,3 млн евро для помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на состоявшейся в Ереване пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

“Мы находимся в Армении в такой период, когда народ страны сталкивается со многими проблемами. В нашей памяти еще свежи те образы, которые мы увидели: поток людей через Лачинский коридор в Армению, семьи покидают родину по соображениям безопасности.

Для правительства Армении было большим вызовом принять такое количество людей из Нагорного Карабаха. Правительство Армении сохраняло спокойствие и предприняло все возможные шаги и вложило капитал для поддержки этих людей, что заслуживает нашего уважения. Вы открыли свое сердце и предложили свою помощь многим людям, в том числе женщинам, детям, пожилым людям из Нагорного Карабаха. Мы не оставим вас одних в этом вопросе.

После 2022 года мы оказали большую поддержку правительству Армении и предоставим дополнительно 9,3 млн евро гуманитарной помощи для преодоления этих проблем”, - заявила Бербок.