Иордания отзывает своего посла в Израиле

Иордания немедленно отзывает своего посла в Израиле. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявило министерство иностранных дел королевства.

"Вице-премьер и министр иностранных дел Айман ас-Сафади принял сегодня (в среду - ред.) решение немедленно отозвать иорданского посла в Израиле", - сообщил МИД Иордании.

Согласно заявлению, ас-Сафади также поручил уведомить министерство иностранных дел Израиля о невозможности возвращения израильского посла, ранее покинувшего Иорданию.