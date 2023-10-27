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Брюссель намерен продолжать свое посредничество в урегулировании армяно- азербайджанских отношений: Мишель

Брюссель намерен продолжать свое посредничество в урегулировании армяно- азербайджанских отношений: Мишель

Брюссель намерен продолжать свое посредничество в урегулировании армяно-азербайджанских отношений. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

“Мы обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Мы полны решимости продвигать посреднические усилия ЕС по достижению урегулирования между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета”, - заявил Мишель.

Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар заявил ранее, что запланированная в конце октября встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева не состоится.


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