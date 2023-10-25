Для волонтеров из диаспоры запускается программа «DiasPro»

Аппарат главного уполномоченного по делам диаспоры РА впервые запускает профессиональную волонтерскую программу консультаций и обмена опытом «DiasPro», которая дает возможность специалистам армянской диаспоры оказать содействие в онлайн или очном форматах государственным органам и органам местного самоуправления Республики Армения.

Программа была инициирована и разработана с учетом запросов различных профессиональных кругов диаспоры и ведомств государственной системы Армении, выразивших готовность работать на общественных началах в системе управления Родины.

К участию в первом этапе проекта приглашаются люди, специализирующиеся в сфере здравоохранения, социальных вопросов, защиты прав человека, экономики и туризма.

Чтобы подать заявку специалист из армянской диаспоры должен иметь высшее образование и опыт профессиональной работы не менее 2 лет. Знание армянского языка крайне желательно. Срок подачи заявок – 20 ноября текущего года. Для подачи заявки необходимо перейти по ссылке: http://diaspora.gov.am/ru/programs/39

После завершения этапов приема заявлений и интервью армянские специалисты из диаспоры развернут деятельность в различных сферах государственной системы с 15 января 2024 года в соответствии с профессиональными потребностями каждого государственного органа в онлайн или очном форматах. В случае возникновения вопросов необходимо написать письмо на адрес электронной почты [email protected] или звонить на номера телефонов: +374 10 515 537, +374 10 515 514, +374 10 515 538.