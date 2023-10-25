Мы уверены, что использование нужных механизмов устранит атмосферу безнаказанности в нашем регионе: министр ИД Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что все призывы международных партнеров, два юридически обязывающих решения Международного суда не оказали эффективного влияния на ситуацию в Нагорном Карабахе, в результате чего Азербайджан провел в Нагорном Карабахе полную этническую чистку.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Добавлю, что мы уверены, что существуют применимые механизмы, эффективная реализация которых может способствовать преодолению атмосферы безнаказанности в регионе и защите прав людей, лишенных родины.

Мирзоян выразил благодарность правительству Канады за предоставление гуманитарной помощи посредством МККК для удовлетворения основных потребностей принудительных переселенцев из Нагорного Карабаха.