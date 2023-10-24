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Межлум Межлумян стал бронзовым призером Чемпионата мира по борьбе среди юношей до 23 лет

Межлум Межлумян стал бронзовым призером Чемпионата мира по борьбе среди юношей до 23 лет

Член сборной Армении по вольной борьбе Межлум Межлумян стал бронзовым призером Чемпионата мира среди юношей до 23 лет.

Как сообщает Арменпресс, Межлум Межлумян завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 61 кг на проходящем в Албании Чемпионате мира среди юношей до 23 лет.

Член сборной Армении Манвел Хндзрцян вышел в финал, а Сергей Саркисян поборется за бронзовую медаль. Поединки состоятся 25 октября.


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