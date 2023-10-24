Межлум Межлумян стал бронзовым призером Чемпионата мира по борьбе среди юношей до 23 лет
20:50, 24 Октябрь 2023
Член сборной Армении по вольной борьбе Межлум Межлумян стал бронзовым призером Чемпионата мира среди юношей до 23 лет.
Как сообщает Арменпресс, Межлум Межлумян завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 61 кг на проходящем в Албании Чемпионате мира среди юношей до 23 лет.
Член сборной Армении Манвел Хндзрцян вышел в финал, а Сергей Саркисян поборется за бронзовую медаль. Поединки состоятся 25 октября.
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