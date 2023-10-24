Премьер-министр принял заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной Европы и Евразии

Премьер-министр Никол Пашинян принял заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной Европы и Евразии Джошуа Хака.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность усилий США в процессе регулирования армяно-азербайджанских отношений. Премьер-министр коснулся вынужденного переселения более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки и сложившейся гуманитарной ситуации, в этом контексте отметив важность международной поддержки в решении существующих проблем.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с регулированием армяно-азербайджанских отношений, разблокировкой региональных транспортных инфраструктур на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности, делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также мира и стабильности в регионе.

Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки сотрудничества Армения-США.