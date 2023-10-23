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Ожидания Армении от встречи в формате  «3+3»: председатель  комиссии по обороне и безопасности Парламента Армении

Ожидания Армении от встречи в формате  «3+3»: председатель  комиссии по обороне и безопасности Парламента Армении

Председатель постоянной комиссии по обороне и безопасности Национального собрания Армении Андраник Кочарян представил, чего ожидает Армения от встречи в формате «3+3», которая пройдет в Тегеране 23 октября.

«Мы рассчитываем получить четкие региональные формулировки, потому что в основном участвуют страны региона плюс Российская Федерация, которая, так или иначе, находится в регионе. Мы должны суметь сохранить свои права на этой платформе, и мы их сохраним. А наши права известны всем в регионе – это нерушимость границ Республики Армения», - заявил Кочарян, добавив, что также важно не допустить решения нерешенных проблем за счет Армении.

На региональной консультативной платформе «3+3» - Армения, Азербайджан, Грузия, а также Иран, Россия и Турция.

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян по приглашению иранской стороны 23 октября в Тегеране примет участие в заседании региональной консультативной платформы в формате «3+3». Грузия вновь отказалась участвовать в заседании.


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