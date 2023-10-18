Омбудсмен Армении и комиссар СЕ по правам человека в Котайкской области посетили вынужденных переселенцев

Продолжаются совместные визиты защитника прав человека Армении Анаит Манасян и Комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в места временного проживания вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена Армении, 18 октября Анаит Манасян и Дуня Миятович встретились с вынужденными переселенцами, временно обосновавшимися в Котайкской области.

В одном из домов отдыха расширенной общины Цахкадзор в настоящее время проживают 105 вынужденных переселенцев, в том числе 40 детей.

С ними состоялись частные переговоры. Эти люди рассказали омбудсмену Армении и Комиссару Совета Европы по правам человека о лишениях, которые они пережили, и проблемах, которые возникли вследствие насильственного переселения. Были затронуты вопросы, связанные с выплатой пенсий и государственных пособий.

Особое внимание было уделено вопросам, связанным с обеспечением прав детей и лиц с ограниченными возможностями.

Кроме того, омбудсмен также посетила место временного размещения вынужденных переселенцев, расположенное в гостинице “Университет” в Цахкадзоре, где в настоящее время проживают 167 вынужденных переселенцев, в том числе 44 ребенка.

На месте омбудсмен ознакомилась с условиями жизни вынужденных переселенцев, процессами оценки потребностей, оказания медицинской помощи и др.

Зафиксированные по итогам визита омбудсмена проблемы будут обобщены и направленные на их решение предложения вместе с соответствующим анализом будут представлены компетентным органам.