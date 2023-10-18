Премьер-министр Литвы встретится с премьер-министром и президентом Армении, посетит Цицернакаберд и центр «Тумо»
18:16, 18 Октябрь 2023
Премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните сегодня поздно вечером с рабочим визитом прибудет в Республику Армения.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, 19 октября премьер-министр Никол Пашинян и госпожа Шимоните проведут беседу тет-а-тет, а затем переговоры продолжатся в расширенном составе.
Запланирована встреча премьер-министра Литвы с президентом Ваагном Хачатуряном.
Госпожа Шимоните также посетит Мемориальный комплекс Цицернакаберда, чтобы почтить память жертв Геноцида армян. Глава правительства Литвы посетит также центр “Тумо”.
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