Делегация во главе с премьер-министром Пашиняном прибыла в Страсбург

Делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прибыла в Страсбург.

Как сообщает корр. Арменпресс из Страсбурга, запланированы встречи с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой, генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, главой фракции ЕНП Манфредом Вебером.

17 октября запланировано выступление премьер-министра Пашиняна в Европейском парламенте.