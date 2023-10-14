Крымский мост полностью восстановлен —на 18 дней раньше запланированного срока.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Хорошие новости от дорожников. Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше запланированного срока. Движение открыто на всех четырех линиях", - сообщил он.

Хуснуллин добавил, что вся работа заняла менее 3 месяцев.

17 июля Россия сообщила, что мост в Крыму взорвали украинские подводные беспилотники. «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники в СБУ сообщила, что атака на Крымский мост была спецоперацией, проведенной Военно-морскими силами ВСУ и СБУ.