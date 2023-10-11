Премьер-министр Пашинян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Боно

Премьер-министр Никол Пашинян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, старшего советника по переговорам на Кавказе Луиса Боно.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники коснулись процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и подчеркнули важность непрерывности этого процесса.

Состоялся обмен мыслями по поводу состоявшейся в Гранаде четырехсторонней встречи премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии и председателя Европейского совета.

Были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией, которая возникла вследствие насильственного переселения более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, и шаги по решению этих проблем.

Были затронуты темы, связанные с армяно-американскими отношениями.