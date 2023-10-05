Европарламент осудил агрессию Азербайджана и призвал ЕС представить Армении амбициозный план сотрудничества
Европарламент принял резолюцию, осуждающую военную агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха, призывающую Европейский Союз ввести санкции против азербайджанских чиновников, ответственных за нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, что привело и к многочисленным нарушениям прав человека.
3 октября в Европарламенте прошло обсуждение вопроса военной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха, после которого была представлена резолюция.
Как передает корреспондент «Арменпресс» из Брюсселя, резолюция была вынесена на голосование в Европарламенте 5 октября. За резолюцию проголосовал 491 депутат, 9 – против, при 37 воздержавшихся.
Принятая резолюция решительно осуждает заранее спланированное и неоправданное военное нападение Азербайджана на армян Нагорного Карабаха, что является грубым нарушением международных норм и прав человека, а также нарушением Трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и обязательств, которые взял на себя Азербайджан в ходе переговоров при посредничестве ЕС. Депутаты Европарламента подчеркнули, что это нападение противоречит заявленным намерениям Азербайджана работать над установлением стабильного мира с Арменией и подрывает переговоры между сторонами.
«Нападение было совершено в контексте крупного гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате блокады Азербайджаном Лачинского коридора в течение последних 9 месяцев, в нарушение обязательств Баку и юридически обязывающих решений Международного уголовного суда. Применение принуждения для изгнания гражданского населения с территории может рассматриваться как преступление против человечности, как и в рамках Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», - говорится в резолюции.
Резолюция призывает ЕС и его государства-члены применить целевые санкции против членов правительства Азербайджана, которые несут ответственность за многочисленные нарушения режима прекращения огня и прав человека в Нагорном Карабахе, а также расследовать возможные военные преступления, совершенные азербайджанской стороной.
Члены Европарламента выражают разочарование по поводу первой миссии ООН и ее организации и призывают к международному присутствию в Нагорном Карабахе под эгидой ООН. После изгнания армян Арцаха возникла опасность сохранности культурного, религиозного и исторического наследия Нагорного Карабах. «Призываем Азербайджан воздерживаться от дальнейшего уничтожения, игнорирования или изменения истоков культурного, религиозного или исторического наследия в регионе».
Резолюция, принятая Европейским парламентом, осуждает и военное вторжение Азербайджана на международно признанную территорию Армении, и подтверждает требование вывода войск с суверенной территории Армении. В резолюции также выражается глубокая обеспокоенность неприемлемой риторика и заявлениями президента Азербайджана и других официальных лиц, угрожающими территориальной целостности и суверенитету Армении. В этом контексте резолюция призывает Турцию удержать своего союзника Азербайджан от безответственных действий и осуждает оказанную ею поддержку. Резолюция осуждает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за использование вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе для продвижения своей империалистической программы и поощрения дальнейших нападок на суверенитет Армении.
Одиннадцатый пункт резолюции призывает к пересмотру отношений ЕС с Азербайджаном с учетом последних событий и ухудшения ситуации с правами человека в этой стране. Также сделан призыв Еврокомиссии пересмотреть «стратегическое партнёрство» с Азербайджаном в энергетической сфере с учётом многочисленных нарушений последним международных обязательств. В резолюции подчеркивается, что нынешняя позиция Азербайджана несовместима с целями внешней политики ЕС, предусмотренными статьей 21 Договора о Европейском Союзе.
Резолюция приветствует премьер-министра Армении Николу Пашиняну за его приверженность миру и подтверждает приверженность ЕС поддержке суверенитета, демократии и территориальной целостности Армении.
«ЕС должен воспользоваться возможным геополитическим вакуумом и предоставить Армении амбициозный план сотрудничества путем модернизации действующего Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и обсудить возможность предложения Армении соглашения об упрощении визового режима», - говорится в резолюции.
Резолюция призывает гражданскую миссию ЕС в Армении внимательно следить за развитием ситуации и безопасностью на местах, представлять отчеты парламенту и активно способствовать усилиям по разрешению конфликта. Азербайджану настоятельно рекомендуется разрешить присутствие гражданской миссии ЕС на своей границе и в Нагорном Карабахе.
В резолюции выражено недовольство безразличием, бездействием и медленной реакцией европейских структур и требование, чтобы Служба внешних связей ЕС пересмотрела свою деятельность на Южном Кавказе и заменила ответственных сотрудников.
Члены Европарламента также выразили озабоченность по поводу того, что Азербайджан перепродает российский газ в ЕС, и призвали снизить зависимость ЕС от Азербайджана. Резолюция также призвала освободить и амнистировать всех арестованных.
Лилит Гаспарян
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