Четверо пострадавших в результате взрыва в НК продолжат лечение во Франции: глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в сопровождении министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян в Национальном ожоговом центре посетила граждан, пострадавших от взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

Отмечается, что глава МИД Франции передала Центру гуманитарную помощь.

Колонна сообщила, что Париж намерен перевести четырех пациентов во Францию, чтобы продолжить там лечение.

“Мой визит является выражением дружбы Франции, но не только дружбы, но также поддержки и солидарности, в том дипломатической солидарности. Франция быстро отреагировала на трагедию: люди были вынуждены покинуть свои дома и подвергнуться насильственному переселению под угрозой применения силы. Мы и дальше будем рядом с вами. Видя ухудшение ситуации в Нагорном Карабахе, полную блокаду, что является нарушением международного права, мы уже приняли решение увеличить поддержку Армении. А сейчас мы уже увеличили ее до 12,5 миллионов евро на помощь вынужденным переселенцам”, - отметила глава МИД Франции.

Министр иностранных дел Франции прибыл в Армению 3 октября.