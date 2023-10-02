Премьер-министр Армении и председатель Еврокомиссии обсудили ситуацию с вынужденными переселенцами из НК
20:08, 2 Октябрь 2023
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были обсуждены вопросы, связанные со сложившейся в результате насильственного переселения армян из Нагорного Карабаха ситуацией, региональной обстановкой и повесткой сотрудничества Армения-ЕС.
Собеседники договорились продолжить обсуждения в рамках саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Гранаде на этой неделе.
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